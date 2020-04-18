Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Саудовской Аравии — более тысячи человек, общее количество случаев заражения превысило 8,2 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава королевства Мухаммед аль-Абдель Али.

«За сутки в королевстве коронавирус выявлен у 1132 человек, от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались еще пять человек, причем один из них — саудовский подданный в возрасте 34 лет и четверо иностранцев в возрасте от 45 до 80 лет.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса составило 92 человека. При этом полностью излечились от вируса 1329 человек», — сказал аль-Абдель Али на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al-Ekhbariya.

По словам представителя министерства, специальные бригады продолжают дезинфекцию в помещениях, где проживают иностранные рабочие, среди которых зафиксировано много случаев заболевания.

Minval.az