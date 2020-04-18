Канада и США договорились продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на 30 дней, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США из-за коронавируса вводит запрет на не необходимые поездки через наземную границу с Канадой с 20 марта. Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге.

Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу. Эти меры должны были действовать до 20 апреля.

Minval.az