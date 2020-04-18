Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.

«Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи», — написал Куомо в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, церемонии бракосочетания в удаленном режиме были запрещены законом – требовалось личное присутствие жениха и невесты.

Многие бюро регистрации браков были временно закрыты в результате пандемии COVID-19. Это не позволяло жителям Нью-Йорка получить свидетельство о браке. Распоряжение губернатора временно приостановит действие этого закона, отметили в пресс-службе.

Minval.az