Госсекретарь США Майкл Помпео вновь обратился к Совету Безопасности (СБ) ООН с призывом продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана. Как передает ТАСС, соответствующую запись он разместил в субботу на своей странице в Twitter.

«Оружейное эмбарго против Ирана — ведущего в мире государства — спонсора терроризма — истекает через шесть месяцев. Совет Безопасности ООН должен продлить эмбарго до того, как насилие со стороны Ирана усилится, и они начнут новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Время идет», — написал он.

«За прошедший год Иран запускал баллистические ракеты по соседним странам, минировал и захватывал нефтяные танкеры, ввозил контрабандой оружие в зоны конфликтов, а также сбил гражданский самолет», — утверждал госсекретарь. «Мы не можем рисковать тем, чтобы Иран приобретал более передовые вооружения и передавал эти арсеналы безответственным действующим лицам», — добавил Помпео.

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