Во Франции от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях погибли 19 323 человек. Об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения страны, передает Газета.ру.

Уточняется, что 11 842 человека умерли в больницах и 7 481 в социальных и медико-социальных учреждениях.

На данный момент во Франции насчитывается 111 821 зараженных, 30 639 человек госпитализированы, 5833 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

«С начала эпидемии 35 983 госпитализированных пациентов выздоровели и вернулись домой, 1 563 из них — за последние сутки», — сообщает ведомство.

Отмечается, что еще десятки тысяч человек вылечились дома без посещения больниц.

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