Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 3,8 тысячи и превысило 82 тысячи, количество умерших достигло 1890, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса снижается в Турции в течение нескольких последних дней и достигло наименьшего уровня с 7 апреля.

«Сегодня выявлено 3783 новых случая, всего заразившихся – 82 329. Мы потеряли сегодня 121 пациента, всего умерших — 1890. Вылечилось всего 10 453 пациента», — написал Коджа в Twitter.

Minval.az