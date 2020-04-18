В Индии, где из-за жесткого карантина жители иногда даже вынуждены притворяться мертвыми ради того, чтобы добраться домой, на днях произошел случай, который мог завершиться международным скандалом, пишет РБК.

Издание отмечает, что несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии были пойманы в ходе незаконного визита в город Ришикеш. Полиция вежливо объяснила туристам, что местным жителям запрещено покидать дома и предписано находиться в самоизоляции.

Но так как туристы не являются гражданами Индии, то им предложили не платить штраф, а написать каждому по 500 раз фразу «Я не следовал правилам изоляции, и очень сожалею об этом» («I didn’t follow lockdown. I am sorry»).

Некоторые туристы возмутились требованиями и сразу же позвонили в свои посольства, но когда им объяснили, чем грозит нарушение карантина, согласились с требованиями правоохранителей и взяли в руки ручки и только после этого смогли уехать в отель.

Местный полицейский Винод Шарма заявил, что таким образом туристам было решено «преподать урок». Известно, что ранее в качестве наказания индийские правоохранительные органы также заставляли нарушителей режима изоляции делать приседания и выполнять прыжки.

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