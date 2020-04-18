Ранее планировали открытие сезона в конце апреля.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал вероятную дату открытия туристического сезона в стране, сообщает CNNTürk.

«Наш прогноз начала туристического сезона планировали открыть с конца апреля, через противодействие коронавирусной инфекции, мы решили перенести начало на конец мая»,- говорится в сообщении.

И добавил, что это «касается внутреннего туризма, а «к середине лета, вероятно еще не будет никаких передвижений за пределы страны».

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