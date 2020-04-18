Генеральный директор Amazon Джефф Безос считает, что массовое тестирование на коронавирус поможет «восстановить и запустить экономику», пишет CNBC.

Amazon анонсировал строительство лаборатории, где будет создавать тесты на коронавирус.

Пока у нас нет эффективной вакцины, доступной в миллиардных дозах, выпуск большого числа тестов может сильно помочь, — сказано в релизе. Amazon будет регулярно тестировать своих сотрудников, включая тех, у кого не наблюдаются симптомы.

К такому же шагу Базос призвал и другие компании. Такой шаг может обезопасить людей и восстановить экономику, считает Безос. Чтобы это сработало, по его словам, нужно намного больше тестов, чем доступно сейчас.

Безос пишет, что работникам склада, водителям и сотрудникам Whole Foods каждый день измеряют температуру и выдают медицинские маски. Amazon временно закрыл часть своих физических магазинов, в числе которых Amazon Books, Amazon 4-star и Amazon Pop Up, потому что они не продают товары первой необходимости, и предложил сотрудникам этих точек роли в других подразделениях компании.

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