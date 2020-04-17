Почтовая служба Японии в пятницу приступила к доставке медицинских масок жителям Токио на безвозмездной основе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Japan Times.

Сотрудники почты оставляют в почтовых ящиках каждому жителю как минимум две маски с инструкциями по их использованию. Сначала маски будут развозить по районам, где зафиксировано самое большое число случаев заражения.

В начале апреля с соответствующим распоряжением выступил премьер Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что в общей сложности маски будут получены примерно 50 млн домохозяйств.

Minval.az