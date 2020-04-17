Самая популярная у туристов провинция Турции не сможет начать прием иностранных гостей раньше августа, поскольку авиакомпании не готовы к возобновлению полетов до этого месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую газету Haberler.

«На фоне распространения коронавируса принимающие компании и отели Антальи фиксируют много бронирований на август и сентябрь — в основном это туры, проданные по раннему бронированию в декабре и январе на весну и лето. Туроператоры также занялись формированием турпакетов на конец лета и начало осени. В свою очередь, авиакомпании не планируют возобновлять полеты до августа», — пишет издание.

По словам главного советника по туризму муниципалитета провинции Анталья Османа Айыка, турецкому турбизнесу необходимо делать основную ставку на внутренний туризм, который будет восстанавливаться в первую очередь. «Да, во Франции, Чехии, скандинавских странах говорят, что готовы открыть школы уже в начале мая. Но зарубежные поездки в Турцию граждан этих стран все равно зависят от планов авиакомпаний — а они не предполагают реального возобновления полетов в Анталью раньше августа 2020 года. Необходимо постепенно восстанавливать туристические потоки», — считает он.

Как отметил эксперт, поначалу, в период восстановления полетных программ, возможен серьезный дефицит авиаперевозки. В свою очередь, отельерам надо продолжать готовиться к открытию сезона как для иностранных гостей, так и для граждан страны.

«Многие турецкие туристы отправятся на отдых на автомобилях, как только появится такая возможность, например, в конце мая-начале июня. Безусловно, небольшим отелям повезет больше, чем огромным гостиницам с номерным фондом 1000-2000 комнат, потому что спрос на них значительно вырастет», — заключил он.

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