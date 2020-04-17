Герцог и герцогиня Кембриджская считают, что режим самоизоляция в рамках борьбы с распространением коронавируса вызывает у людей стресс и повышенную тревогу по поводу психического состояния.

В интервью BBC принц Уильям и Кейт Миддлтон указали, что подобные ограничительные меры «сильно расстроили» многих людей, вызвав у них чувства «стресса, тревоги из-за изоляции и психологического давления».

«Если нам придется провести еще больше времени в таком режиме, то будет еще важнее начать тщательно следить за психическим состоянием и воспринимать эту проблему всерьез», — сказал герцог.

Он добавил, что важно не забывать о близких, которым нужна помощь в «это странное время», звонить им и разговаривать. По словам супругов, они постоянно созваниваются с близкими.

«Я думаю, что самое важное — это разговаривать друг с другом. Я думаю, что люди зачастую не осознают, какое влияние простой разговор может оказать», — отметил герцог Кембриджский.

На вопрос журналиста о том, как сами супруги и их семья переносят режим самоизоляции, Кейт Миддлтон ответила, что «были взлеты и падения, как и во многих семьях, которые находятся в самоизоляции».

Она добавила, что дистанционное обучение у трех их детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотт и принца Луи — проходит «с трудностями», но они стараются всей семьей придерживаться режима.

Minval.az