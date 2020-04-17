Созданные в декабре 2019 года Космические силы США (USSF) ставят на вооружение установки, которые должны будут временно глушить коммуникационные сигналы со спутников РФ и КНР в случае возникновения конфликта с участием этих держав, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, всего USSF планируют получить в течение следующих семи лет не менее 48 подобных установок наземного базирования.

Первая из таких установок, разработанная оборонным подрядчиком L3Harris Technologies Inc., была готова в марте, и USSF уже приняли 16 установок. В то же время идет разработка более современной системы под названием Meadowland — она станет легче и компактнее, а потенциал для модификаций ее программного обеспечения будет значительнее.

Ожидается, что четыре установки Meadowland поступят в вооруженные силы примерно в октябре 2022 года, а еще 28 установок USSF закажут к декабрю этого года с ожидаемыми сроками поставок с конца 2023 года до начала 2027 года.

В свою очередь подполковник ВС США Стивен Броган заявил, что такие системы постановки помех применяются против спутников связи, а не спутников-ретрансляторов данных и не спутников, ведущих съемки.

Он добавил, что системы постановки помех могут быть использованы в начале гипотетического конфликта, и их воздействие не создаст мусора из обломков спутников на околоземной орбите.

Minval.az