Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй усомнился в китайском происхождении коронавируса. Его интервью опубликовало агентство ТАСС.

«Хотя COVID-19 впервые появился в Ухане, не факт, что его источник находится в Ухане», — отметил дипломат. Он добавил, что некоторые люди, «замышляя недоброе», называют вирус «китайским» и «уханьским».

Чжан подчеркнул, что определение источника вируса — научный и социальный вопрос. Он рассказал о подозрениях, что Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда он был привезен. Так, в качестве аргументов посол привел февральский случай в Японии, когда семейная пара якобы заразилась на Гавайях, и ситуацию на охваченном коронавирусом американском авианосце Theodore Roosevelt, который был в марте во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, задним числом выявили еще 1290 смертельных случаев, связанных с инфекцией.

За последние сутки, по данным властей Китая, стало известно о 26 новых случаях, что меньше, чем 46 зараженных днем ранее. Всего в КНР насчитывается 82,3 тысячи случаев, однако не учитываются инфицированные без серьезных симптомов, таких как температура или кашель.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

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