107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус нового типа (Сovid-19).

Благодаря сильно иммунной системе Карадениз смогла вылечиться от Сovid-19 в течение одной недели, передает «Анадолу».

Престарелую женщину поместили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус у 107-летней женщины оказался позитивным.

Через неделю Карадениз выписали из больницы. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

Вместе с ней на карантине находится ее внук Эндер Чыраг, который ухаживает за бабушкой, принимая все меры предосторожности и учитывая правила социальной дистанции.

Медперсонал больницы был приятно шокирован тому, как быстро Карадениз смогла побороть опасный недуг. По мнению врачей, женщина помогла сильнпя иммунная система.

Карадениз родилась в районе Потюрге в провинции Малатье. В возрасте 8 лет она вместе с семьей переехала в Стамбул. Ее супруг скончался еще в 1982 году.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Скоро один из внуков Карадениз станет дедушкой.

Несмотря на преклонный возраст Карадениз каждый день встает рано утром, совершает намаз. Как каждый уроженец провинции Малатья она любит абрикосы.

Каждый день внук готовит для нее ее любимый турецкий кофе. Карадениз уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она ест сливочное масло, сливки, мед, молоко. Одно из ее любимых блюд – вареная пшеница, смешанная с йогуртом.

Уровень холестерина и сахара у Карадениз в норме, она очень любит сладости и фрукты. За всю свою жизнь женщина не переносила операций, у нее отличная память.

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