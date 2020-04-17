Более 1200 человек умерли от коронавируса в Швеции, где правительство не стало вводить всеобщий карантин, несмотря на призывы специалистов. В Швеции ограничились запретами на массовые собрания более 50 человек, посещение гериатрических центров и призывами соблюдать социальную дистанцию, передает портал Vesty.co.il.

Спустя месяц после того, как карантинные меры были приняты в других странах, шведское правительство решило частично признать свою ошибку, назвав приготовления к эпидемии «недостаточными».

Вместе с тем в правительственных кругах продолжают настаивать, что их стратегия еще докажет свою оправданность в долгосрочной перспективе, хотя в краткосрочной и кажется неправильной.

В Швеции проживает около 10 млн человек — примерно столько же, сколько в Израиле. Однако в Израиле к этому времени скончались почти в десять раз меньше больных, 140 человек. И это при практически таком же, как в Швеции, числе диагностированных зараженных — приблизительно 12.000.

Если сравнивать с европейскими странами, в отличие от Швеции принявшими жесткие карантинные меры в самом начале пандемии, то в Норвегии насчитывается 150 умерших при 6800 выявленных зараженных, в Дании — чуть более 300 умерших при приблизительно 6700 диагностированных зараженных, а в Финляндии — 72 умерших при 3200 зараженных.

«По своей глупости правительство и власти не поверили, что эпидемия может добраться до Швеции», — сказал профессор эпидемиологии Бо Лондбек из университета Гетеборга. По его словам, Швеция подготовилась к эпидемии либо плохо, либо вообще никак.

Он и еще 21 исследователь призвали правительство принять «срочные и радикальные шаги», которые они опубликовали в своем обращении несколько дней назад.

На прошлой неделе в Швеции появилась информация, что 40% умерших в районе Стокгольма — места, откуда и начался всплеск заболеваемости коронавирусом, — это люди, проживавшие в гериатрических центрах. Впоследствии треть шведских городов сообщили о том, что в расположенных у них домах престарелых есть больные коронавирусом.

В исследовательском центре университета Гетеборга считают, что причиной высокой заболеваемости в домах престарелых являются плохие условия труда персонала, который получает невысокие зарплаты и которому не оплачивают больничный при слабых симптомах заболевания. Таким образом персоналу невыгодно оставаться дома, если болезнь переносится легко.

В отличие от Швеции, в Финляндии, например, работники гериатрических центров имеют хорошие социальные условия, позволяющие им брать оплачиваемый больничный.

В Швеции признали также, что заболеваемость коронавирусом выше среди эмигрантов из Африки, Европы и с Ближнего Востока. Так, количество выявленных больных в кварталах компактного проживания эмигрантов в Стокгольме втрое выше, чем в остальных районах шведской столицы.

Minval.az