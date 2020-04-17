Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку главу Минздрава Энрике Мандетта после долгих споров о стратегии в борьбе с распространением коронавируса.

Мандетта выступал за социальное дистанцирование и поддерживал губернаторов, которые вводили карантин в своих регионах. Его позиция противоречила мнению президента Бразилии, который считает, что последствия остановки экономической активности будут опаснее, чем коронавирус, передает «Интерфакс».

Пост министра здравоохранения займет онколог Нельсон Тейх, который поддерживал президентскую кампанию Болсонару. Он уже заявил, что «никаких внезапных решений» по поводу карантина не будет, и добавил, что власти будут принимать решения, «основанные на науке».

К настоящему моменту в Бразилии официально подтверждено 30425 случаев заражения COVID-19. Скончались 1924 человека, выздоровели 14 тыс.

Minval.az