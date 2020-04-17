Крупные предприятия Китая возобновили работу в полном объеме после успешной работы по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщил представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

«Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%», — цитирует его ТАСС.

Пока компании сталкиваются с сокращением количества заказов и недостаточно высоким спросом. В связи со сложной экономической ситуацией власти намерены разработать меры по поддержке производителей, такие как понижение налогов и государственных сборов, отметил Шэнъюн.

Кроме того, власти наблюдают «очень значительные трудности» в сфере занятости, особенно на фоне роста негативного воздействия пандемии на экономику. Наиболее уязвимыми оказались сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.

При этом пока Китай успешно справляется с этой проблемой, добавил Шэнъюн. Так, уровень безработицы в стране в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с февралем на 0,3%.

Согласно данным государственного статистического бюро КНР, из-за пандемии коронавируса экономика Китая обрушилась на 6,8% в годовом выражении, хотя эксперты прогнозировали 6,5%. Падение произошло впервые с 1992 года. При этом лишь годом ранее ВВП страны вырос на 6,1%, закрепив за КНР статус крупнейшей экономики мира.

Промышленное производство за первый квартал текущего года также уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%, только за март упав на 1,1%.

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