За помощью по безработице в США обратились 20 миллионов человек с начала пандемии. Об этом со ссылкой на данные министерства труда США сообщает Би-Би-Си.

Только за последнюю неделю за помощью обратились 5,2 миллиона американцев. К концу эта цифра может достигнуть 37 миллионов, утверждают аналитики из Goldman Sachs. Отметим, что население США — более 328 миллионов людей.

За месяц пандемии коронавируса было потеряно столько же рабочих мест, сколько было создано в стране за последнее десятилетие, со времен кризиса 2008-2009 годов. По мнению экспертов. в США сейчас происходит крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии в 1930-х.

Некоторые экономисты прогнозируют сокращение количества безработных в ближайшее время, так как малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел.

Напомним, что ранее Трамп представил план снятия карантина в США. Власти страны приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, заявил американский лидер.

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