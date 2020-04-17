Разведка США проверит версию о распространении коронавируса, согласно которой он распространился из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает Washington Examiner.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подтвердил, что военная разведка занимается этим вопросом. По его словам, пока что доказательства указывают скорее на то, что вирус появился естественным путем. «Но мы не знаем наверняка», — отметил он.

При этом отмечается, что некоторые высокопоставленные чиновники не согласны с генералом. По их мнению, лабораторное происхождение вируса гораздо более вероятно, чем естественное. Журналист Джош Роджин (Josh Rogin) заявил, что китайская сторона скрыла все связанные с лабораторией доказательства.

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