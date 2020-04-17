Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Как передает ТАСС, согласно данным Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в четверг число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса.

Так, за 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 умер 4 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 по бакинскому времени) — в это время его эксперты ежедневно подводят итоги за минувшие сутки. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

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