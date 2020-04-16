Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой в результате последствий пандемии коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«В результате глобальной рецессии в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей», — сказал глава ООН.

«Сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях», — добавил он.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита. «А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — указал он.

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