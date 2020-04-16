Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице Софиахеммет, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек. Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

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