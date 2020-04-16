Власти Мюнхена пока не решили, проводить пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене или отменять из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Я очень, очень скептически настроен, и в настоящее время не могу себе представить, что такое большое мероприятие вообще возможно в это время», — цитирует Зёдера «Интерфакс».

По словам Зёдера, окончательное решение еще не принято, но в ближайшие недели он планирует консультироваться с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Политик считает, что шансов на проведение самого известного пивного фестиваля в мире практически нет. «Было бы жаль, но с учетом настоящего положения дел это, скорее, маловероятно», — добавил Зёдер.

Накануне власти ФРГ после консультаций с руководством федеральных земель решили запретить все крупные мероприятия до 31 августа.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В прошлом году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.

Minval.az