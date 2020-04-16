До настоящего времени в Турции в общей сложности 7089 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны в четверг.

Согласно коммюнике, которое приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 125 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 1643 человек.

Суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции возросло до 74 193, поскольку еще у 4 801 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было сделано 40 427 тестов на наличие Covid-19, всего с начала вспышки заболевания проведено 518 143 анализов.

По данным ведомства, в настоящее время 1854 пациента проходят курс лечения в отделениях интенсивной терапии.

Между тем, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в своем Твиттер, что система здравоохранения страны преодолела барьер в 40 тыс тестов на Covid-19 в день. По словам главы ведомства, темпы роста случаев заражения в республике остаются на прогнозируемом уровне.

Minval.az