Ученые из Западно-Австралийского музея, Института океанографии Скриппса и ряда других научных организаций обнаружили 47-метровую сифонофору – живое существо, представляющее собой сложный организм-колонию. Данное существо в длину более чем вдвое превосходит среднестатистических синих китов и примерно в полтора раза – крупнейших представителей этого вида млекопитающих.

Специалисты отмечают, что диаметр внешнего кольца обнаруженной сифонофоры составляет 15 метров, то есть, вероятно, это крупнейший представитель своего биологического отряда из известных науке.

Minval.az