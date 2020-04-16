Директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти заявила, что решение Соединенных Штатов приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) негативно скажется на программах организации по борьбе с болезнями в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита», — сказала Моэти.

Она добавила, что в бюджете ВОЗ около $300 млн отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег нацелена на финансируемые США программы по искоренению полиомиелита.

Minval.az