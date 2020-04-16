Кладбища Вены предлагают бесплатную услугу «виртуальный гроб», которая позволяет находиться рядом с умершим, несмотря на ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом.

Желающие могут получить информацию с места в онлайн-режиме, сообщает телеканал ORF.at.

Виртуальное приложение доступно через веб-сайт. Граждане получают индивидуальный код доступа, затем по защищенному соединению переходят к онлайн-платформе, которая позволяет посетить почивших родственников. Работа с сервисом напоминает совершение банковских операций.

«Мы испытываем растущую потребность в информации для обслуживания клиентов. Значительно больше людей звонят нам по вопросам о своей могиле. Мы это понимаем и готовы помочь в сложные времена», — рассказала управляющая «Венских кладбищ» Ренате Никлас в ходе презентации сервиса.

По ее словам, приложение собирались использовать летом, однако в связи с ограничениями в целях предотвращения распространения коронавируса, оно было запущено уже сейчас.

Между тем в Австрии зарегистрировано 14 370 подтвержденных случаев коронавируса, 393 человека умерли от болезни.

Minval.az