Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Москве с заболеваемостью коронавирусом «трудной», пообещав помочь и передать аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что США готовы помочь и другим странам, «которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких».

«У нас будет много [этой медицинской техники]. Мы будем помогать Италии, Испании, Франции, другим странам. Решительно им помогать», — заявил он.

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