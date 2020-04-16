Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Москве с заболеваемостью коронавирусом «трудной», пообещав помочь и передать аппараты искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что США готовы помочь и другим странам, «которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких».
«У нас будет много [этой медицинской техники]. Мы будем помогать Италии, Испании, Франции, другим странам. Решительно им помогать», — заявил он.