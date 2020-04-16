Китайские журналисты-осведомители, освещавшие вспышку коронавируса в Ухане, пропали после публикации разоблачительных репортажей. Об этом сообщает Daily Mail.

Трое репортеров, Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua), пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе, загрузив в YouTube и Twitter видеозаписи переполненных моргов и больниц. Они пропали в период с 6 по 26 февраля, с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Один из журналистов незадолго до исчезновения был арестован: в сети появились кадры, на которых он отбивается от офицеров, пытающихся измерить его температуру. Другой репортер, предположительно, заинтересовал тайную полицию после посещения Института вирусологии в Ухане. Третий планировал посетить временный госпиталь в том же городе.

В начале апреля директор приемного отделения Уханьской центральной больницы Ай Фэнь исчезла после публикации статьи, в которой она критиковала действия властей на ранних стадиях вспышки новой коронавирусной инфекции.

Minval.az