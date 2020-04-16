В американском штате Мичиган тысячи местных жителей провели демонстрацию протеста против введенного властями режима «сидим дома», направленного на избежание распространения коронавирусной инфекции.

Участник акции на автомобилях, постоянно сигналя, собрались у Капитолия штата скандируя: «Заприте ее!».

Так они выражали протест против введенных губернатором штата ограничительных мер, передает агентство «Интерфакс».

Митинг был организован поддерживающей Республиканскую партию Консервативной коалицией Мичигана, чтобы выразить протест против одного из самых жестких в США социального дистанцирования.

Minval.az