Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.

«Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности», — заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox New.

По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. «Они все тоже видят (…) отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру», — отметил Помпео.

Он напомнил, что вирус начал распространяться из китайского Уханя, где расположен институт вирусологии, однако не стал утверждать, что именно это учреждение стало источником коронавируса. «Еще многое следует выяснить», — отметил госсекретарь.

«Риск, связанный с отсутствием прозрачности, сохраняется. Она нужна нам еще сегодня», — подчеркнул Помпео.

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