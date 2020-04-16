Супруги из Уэльса (Великобритания) Брин и Пэт Хоуэллс, прожившие в браке 60 лет, умерли с разницей в 17 часов после заражения коронавирусом, об этом сообщил The Daily Mail.

Пэт Хоуэллс пожаловалась на самочувствие 4 апреля, вскоре симптомы заболевания проявились у ее супруга, после чего оба были госпитализированы, их тесты дали положительный результат на коронавирус.

Муж и жена, которым было 86 и 80 лет соответственно, находились на искусственной вентиляции легких в отделении для больных коронавирусом в Королевском госпитале Гламоргана в городе Ллантризант. В ночь на 13 апреля умерла Пэт Хоуэллс, ее супруг скончался вечером того же дня.

При этом родственники Хоуэллсов отметили, что так и не удалось установить, как они заразилась коронавирусом, поскольку в течение четырех недель супруги находились на самоизоляции. У семейной пары осталось четверо сыновей, 11 внуков и 12 правнуков.

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