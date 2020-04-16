Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог пропустить церемонию в годовщину со дня рождения его деда Ким Ир Сена.

Так, высшее партийное руководство КНДР 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня его рождения посетило Кымсусанский дворец Солнца, бывшую резиденцию, а ныне мавзолей, где покоятся Ким Чен Ир и Ким Ир Сен. Однако северокорейское агентство ЦТАК не упоминало в этой связи об участии в церемонии Ким Чен Ына.

Отмечается, что впервые с момента вступления его в должность в сообщении не упомянули Ким Чен Ына, что вызвало вопросы о его участии.

Другая северокорейская газета «Нодон Синмун» также не сообщила, что он был на церемонии.

Помимо этого, заседание политбюро правящей Трудовой партии КНДР, которое состоялось ранее, также прошло без участия Ким Чен Ына.

Minval.az