Европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме в среду, 15 апреля, передает «Интерфакс».

Он назвал трагедией то, что такие страны, как Италия, Испания и Франция, выполняли все рекомендации ВОЗ и поэтому не стали прекращать транспортное сообщение с Китаем после вспышки COVID-19 в Ухане.

По словам американского лидера, ВОЗ либо допустила ошибку, либо была в курсе реальной ситуации с коронавирусом, но скрывала ее.

«И если они обо всем знали, то это еще хуже», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

Minval.az