Космическое командование ВВС США сообщило, что 15 апреля Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.

Эта ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, заявили в командовании. Испытания прошли после маневров космических спутников «Космос 2542» и «Космос 2543», которые, по утверждению США, преследовали американский спутник.

Одновременно с этим Госдепартамент США сообщил в своем докладе за 2019 год, что Россия могла провести эксперименты с ядерным оружием. В Госдепе подчеркнули, что Москва могла не уведомить Вашингтон об этих испытаниях. В докладе отмечается, что США не знают, сколько экспериментов провела Россия и происходили ли они в 2019 году.

Minval.az