«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По мнению собеседников телеканала, «знакомых с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы», сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.

Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.

При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными.

Minval.az