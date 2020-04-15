Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (на фото) заявила, что ее собственная зарплата, а также зарплаты членов правительства и глав органов государственной службы будут сокращены на 20% на полгода из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«Сегодня я могу подтвердить, что я, министры и руководители органов госслужбы пойдем на сокращение зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев», — заявила премьер.

На такое решение власти пошли, поскольку новозеландцы теряют работу, а их зарплаты урезаются «в результате мировой пандемии COVID-19».

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