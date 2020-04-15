В американской деревушке Виттенберг в штате Висконсин на ферме на свет появился козленок с двумя головами, пишет «Корреспондент» Daily Mail.

Работница фермы Джоселин Нуэске рассказала что во время родов у одной из коз возникли трудности. Женщина помогла животному и увидела, что родился козленок с аномалией.

У него оказалось два сформированных черепа, соединенных в задней части.

Малыша назвали Янусом в честь римского божества, обычно изображаемого с двумя лицами.

Януса показали ветеринару, который, обследовав животное, отметил, что козленок здоров. Сканирование в ветклинике показало, что у него два мозга. Все органы функционируют нормально. При этом козленок может питаться через оба рта.

«Мы разводим коз шесть лет, и никогда не сталкивались с чем-либо похожим. Обычно ежегодно у нас рождается около 700 козлят», — рассказала женщина.

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