Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за решения США приостановить финансирование ВОЗ и призвал сплотиться в борьбе с COVID-19.

«Глубоко сожалею в связи с решением США приостановить финансирование ВОЗ. Такой шаг нельзя оправдать в то время, когда усилия этой организации нужны, как никогда раньше, чтобы способствовать сдерживанию и облегчению ситуации с пандемией коронавируса», — цитирует Борреля «Интерфакс».

«Только сплотив усилия, мы можем преодолеть кризис, для которого не существует границ», — заявил Боррель.

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