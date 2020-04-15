Французский модный Дом Louis Vuitton запустил производство нехирургических защитных масок, перепрофилировав свои мастерские в ответ на призыв французского правительства помочь в борьбе против COVID-19. Как пишет «Спутник», на работу вышли триста сотрудников бренда.

Майкл Берк, президент и главный исполнительный директор Louis Vuitton, официально запустил начало производства, посетив мастерскую в Сент-Флоранс, где добровольно работают двадцать два мастера. Пошитые маски будут предоставлены для защиты наиболее уязвимых групп: работников здравоохранительных органов и пожилых людей.

Эти маски были одобрены различными государственными органами и созданы в сотрудничестве с Mode Grand Ouest, региональной сетью текстильной промышленности, которая поставляет один из основных материалов.

В знак признательности за выдающийся вклад добровольцев, посетив мастерскую в Сент-Флорансе, Майкл Берк поблагодарил их, заявив: «Louis Vuitton хочет на своем уровне создать тысячи масок, которые будут распределены в регионе бесплатно, чтобы защитить тех, кто наиболее уязвим».

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