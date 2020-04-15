Иностранные граждане, проходящие лечение в медучреждениях КНР от вызываемого новым коронавирусом заболевания, обязаны возместить расходы на лечение, если у них нет государственной страховки Китая. Об этом в среду говорится в совместном заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, Госуправления медицинского страхования, Минфина и МИД КНР, передает ТАСС.

«Иностранные граждане с подтвержденным инфицированием коронавирусом или с подозрением на заражение должны самостоятельно оплатить лечение в том случае, если они не являются участниками программы государственного базового страхования», — цитирует газета «Бэйцзин жибао» заявление ведомств.

При наличии коммерческой страховки расходы возмещаются страховой компанией в соответствии с договором. Расходы, превышающие сумму страховки, пациент должен покрывать самостоятельно, в том числе и пребывание на карантине. Оплата должна производится после окончание лечения.

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