Жительница столицы Италии была оштрафована карабинерами за то, что нарушила карантин, выгуливая черепаху. Полиция посчитала, что черепаха может без прогулки обойтись, пишет «Корреспондент» со ссылкой на L’Unione Sarda.

60-летняя жительница Рима вынесли свою черепаху на улицу и прогуливалась рядом с ней. Парочку заметил патруль карабинеров.

Женщина попыталась отстоять свое право на прогулку с домашним питомцем, однако правоохранители посчитали, что рептилия в специальном выгуле не нуждается.

Мало того, итальянке, которая нарушила условия карантина, выписали штраф.

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