На границах ФРГ с другими странами продолжат проводиться проверки до 4 мая в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Подобные меры были введены примерно месяц назад для того: в Германию сейчас могут въехать только те люди, у которые есть на это «весомая причина».

Отмечается, что в обычное время пограничный контроль на границах между странами ЕС не проводится.

По данным института Роберта Коха на 15 апреля, в Германии зафиксировано 127584 человека с коронавирусом, 3234 человека скончались.

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