Зараженный коронавирусом лондонец убил жену после того, как та попросила его уехать из дома из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство произошло вечером 6 апреля. Соседи, услышав ругань и крики в доме 66-летнего Хуссейна Эгала и 57-летней Марьян Исмаил, сообщили в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп женщины. Она получила множественные травмы.

Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19. Супруги поссорились, после чего началась драка.

Заседание суда проходило по видеосвязи. Мужчине потребовался переводчик. Его обвинили в убийстве.

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