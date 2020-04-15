Фермеры в странах Европы столкнулись с нехваткой сезонной рабочей силы из-за эпидемии коронавируса.

Так, в Испании некому собирать клубнику. Из-за объявленных на фоне коронавируса ограничительных мер в Испанию не смогли добраться сезонные работники из Марокко, приезжавшие туда каждый год. Кроме того, к себе на родину вернулись работники из стран Восточной Европы, сообщает «Интерфакс».

В провинции Уэльва, которая производит 97% испанской клубники, не хватает 25 тыс. работников.

Не хватает сезонных работников из других стран и на полях в Германии, стране нужно еще 300 тыс. человек для работы на фермах.

Германия ослабила ограничения на пересечение границ, из-за чего в страну отправились граждане Румынии. Так, 9 апреля в аэропорте Клуж-Напока на северо-западе Румынии собралось около 2 тыс. сезонных работников, желающих вылететь в Германию.

В Италии созрела спаржа и клубника, но ограничительные меры также не дают работникам-мигрантам попасть в страну. Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны Тереза Белланова предложила дать разрешение на работу мигрантам без необходимых для этого документов, чтобы решить проблему с урожаем.

На прошлой неделе Европейский парламентский исследовательский центр предупредил, что из-за нехватки работников-мигрантов, в европейский супермаркетах могут вырасти цены, в частности, на свежие продукты.

Minval.az