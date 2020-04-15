Ученые из индийского Совета по медицинским исследованиям (ICMR) обнаружили у обитающих в стране летучих мышей новый коронавирус, опасность которого пока не изучена, передает журнал India Today.

По сведениям издания, речь идет о так называемом «коронавирусе летучих мышей» (BtCoV), который нашли у рукокрылых в северном штате Химачал-Прадеш, популярных у туристов штатах Керала и Тамилнад, а также на союзной территории Пондичерри. Для исследования ученые отобрали 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов.

Как заявила сотрудница Национального института вирусологии Индии доктор Прягья Ядав, насколько этот новый коронавирус опасен для человека, еще предстоит изучить. Пока же однозначных свидетельств в пользу того, что он способен провоцировать заболевания у людей, нет.

«Можно с уверенностью утверждать, что коронавирус летучих мышей никак не связан с вирусом SARS-CoV2, который спровоцировал нынешнюю пандемию», — сказала исследовательница.

Она добавила, что в 2018 и 2019 годах у этих же видов летучих мышей обнаруживали вирус Нипах, от которого умирают 70 процентов заразившихся людей.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились 1,84 миллиона человек, более 117 тысяч умерли.

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