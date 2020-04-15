Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля, исполнится 100 лет, собрал в виде пожертвований 4 млн фунтов стерлингов ($5 млн) на нужды Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

На просьбу о пожертвованиях на сайте ветерана откликнулись 98 тыс. человек, которые перечислили ему средства. С целью привлечения пожертвований капитан британской армии в отставке выложил во всемирной паутине фотографию, на которой он обходит свой небольшой сад в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур надеется отметить столетие, совершив 100 кругов.

«Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, — рассказал Мур. — А теперь просто слов нет — огромное спасибо всем, кто откликнулся».

«Примером для подражания» всей стране назвала ветерана глава благотворительного фонда НСЗ Элли Ортон. «Присоединяюсь ко всем тем, кого вдохновила инициатива капитана», — отметила она.

По данным Минздрава королевства, общее число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом превысило 12 тыс., а инфицированных — приблизилось к 94 тыс. При этом после трех подряд дней уменьшения числа ежедневных смертей в стране количество летальных исходов вновь выросло

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