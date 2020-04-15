Китайский Чжухай стал вторым городом в стране, где будет запрещено есть мясо собак и кошек, равно как и разводить этих животных для употребления в пищу. Это стало реакцией на исключение этих животных из списка съедобных, теперь они относятся к категории «домашних», сообщает Daily Mail.

О своем решении власти Чжухая сообщили на пресс-конференции накануне. «Законодатели должны придерживаться Каталога генетических ресурсов скота и птицы, чтобы решить, каким мясом можно будет законно торговать и есть», — сказал журналистам Юн Лин, руководитель комитета по правовым вопросам муниципального конгресса Чжухая.

«Так как собаки и кошки не входят в черновую версию документа, городские власти приняли решение запретить их употребление», — добавил он.

Аналогичный запрет ввели власти города Шэньчжэнь. Он начнет действовать в обоих городах с 1 мая.

10 апреля Китай перестал считать кошек и собак съедобными животными из-за ситуации с коронавирусом. Минсельхоз Китая исключил собак из числа сельскохозяйственных животных в соответствии с разработанным документом.

Minval.az