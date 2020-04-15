По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, причем три из них уже проходят клинические испытания.

Ближе всех к завершению находится, в соответствии с документом ВОЗ, вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии. Она уже одобрена для тестирования на людях и проходит второй этап клинической проверки.

За ней следуют вакцины двух американских биотехнологических стартапов — компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. При этом обе компании, никогда раньше не выпускавшие подобных продуктов, пропустив обязательный в других случаях этап испытаний на животных, который обычно длится годами, сразу перешли к испытаниям на людях.

В разработках участвуют самые различные организации — от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп. Однако, вопрос не только в том, чтобы оперативно создать вакцину. Учитывая темпы распространения заболевания, нужно будет после утверждения вакцины быстро произвести ее в крупных промышленных масштабах. А это уже под силу лишь крупным фармацевтическим компаниям, обладающим огромными производственными мощностями. Свои потенциальные вакцины, находящиеся на доклинических стадиях, уже есть у таких известных производителей, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от COVID-19 беспрецедентные. Разработка новой вакцины, как правило, является дорогостоящим, сложным и длительным процессом, требующим сотен миллионов долларов инвестиций и многих лет испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна.

Обычно для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10-15 лет, сейчас же компании планируют сократить этот срок до 1-1,5 лет. Это связано с тем, что от вируса, который уже унес жизни 110 тысяч человек по всему миру, а число заболевших приближается к двум миллионам, так и не найдено лекарства.

Minval.az